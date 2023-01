¿Una indirecta para su ex? Miley Cyrus lanza su nuevo sencillo `Flowers´

Miley Cyrus estrenó su nuevo sencillo "Flowers" el pasado jueves 12 de enero, un día antes del cumpleaños de su expareja Liam Hemsworth. La nueva canción de la cantante estadounidense es la sensación en redes sociales al ser considerada un himno al amor propio y con muchas indirectas para su ex.

Aunque Liam y Miley estuvieron juntos más de 10 años, la relación entre ambos artistas estuvo llena de altibajos, pero fue hasta 2019 que la intérprete de "Wreking ball" puso fin a su compromiso. Tras haber pasado algunos años, su nuevo sencillo revivió dicho capítulo en su vida.

Desde el título de la canción, "Flowers", la cantante hace referencia a su ex, pues su ceremonia nupcial estuvo llena de flores. En la primera estrofa comienza a recordar su relación con el actor:

"Éramos buenos, éramos oro, como ese tipo de sueño que no se puede vender".

Posteriormente suena "construimos un hogar y lo vimos arder", mientras en el video aparece Miley caminando por una casa muy parecida a la que tenía con Liam, donde se casaron y que finalmente quedó totalmente destruida por los incendios en California de 2018.

"Built a home and watched it burn" (construimos una casa y la vimos arder) Miley ha dicho que el perder todo en el incendio de su casa en Malibú (2018) fue tan traumático que se aferró a lo único que le quedaba dentro de esa casa: Liam. Se casaron ese año, se divorciaron en 2019 pic.twitter.com/pKoy0GaEKo — Melany Mora Murillo (@MelanyMora2605) January 14, 2023

Usuarios identifican más indirectas para Liam Hemsworth

Usuarios en redes sociales se encargaron de descubrir otras referencias, como que "Flowers" es una respuesta al éxito de Bruno Mars "When I Was Your Man", que presuntamente es la canción favorita de su expareja, por lo que Miley responde a cada una de las estrofas del estribillo asegurando que ella misma puede "comprarse las flores", "tomarse de la mano", "hablar consigo misma durante horas" y "sacarse a bailar" sin la necesidad de que lo haga un hombre por ella.

El coro de la canción parece ser una respuesta a "When I Was Your Man" de Bruno Mars. Mientras la canción de Bruno dice: "Debí comprarte flores y agarrarte la mano" la de Miley dice "Yo puedo comprarme flores a mí misma, agarrar mi propia mano y amarme mejor de lo que tú puedes" pic.twitter.com/YzPLeqL3C5 — Melany Mora Murillo (@MelanyMora2605) January 14, 2023

Sin duda, una de las indirectas más grandes hacia su exmarido es la frase que más se repite durante la canción:

"Yo puedo quererme mejor".

La también actriz deja claro que la felicidad no está en tener una pareja, sino en aprender a quererse a una misma.

(Con información de Reforma)