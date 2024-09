Una menos: Gomita, la sexta eliminada de La Casa de los Famosos México.

La Casa de los Famosos México no deja la polémica: en la sexta gala de eliminación, Gomita fue la sexta en dejar a sus compañeros, sin embargo, su salida fue opacada por el regreso de Adrián Marcelo, uno de los más odiados por el público.

Tras una semana de polémicas, declaraciones y escándalos dentro y fuera de “la casa más famosa de México”, en redes sociales se esperaba que el sexto eliminado fuera el líder del “team Tierra”, en especial, luego de su “cara a cara” con Gala, en la que ella dijo: