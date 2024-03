Si alguna vez pasó por tu mente cómo sería ver a Kristen Stewart en un traje de superhéroe o de villana de Marvel, puedes abandonar de una vez esa idea, pues la misma actriz aseguró que jamás aceptaría un papel de ese tipo.

La actriz reveló en el podcast ‘Not Skinny but Not Fat’ que la sola idea de participar en el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU, por sus siglas en inglés) es una ‘maldita pesadilla’.

La anfitriona del podcast le dijo a Stewart que tenía el potencial años atrás para interpretar al amor del Hombre Araña, la icónica Mary Jane Watson, aunque la protagonista de ‘Blancanieves y el Cazador’ no pensó lo mismo.

Kristen Stewart says “I will likely never do a Marvel movie. It sounds like a f*cking nightmare, actually...but maybe the world changes. How could I tell you no when maybe one day … if Greta Gerwig asked me to do a Marvel movie, then I would do it." https://t.co/2MEPGZqrXI