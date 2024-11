Universal desmiente rumores de diferencia salarial en Wicked

Universal Pictures desmintió los rumores sobre una supuesta disparidad salarial entre Ariana Grande y Cynthia Erivo en la película Wicked. Según un portavoz del estudio, ambas actrices recibieron el mismo salario por sus papeles como Glinda y Elphaba, respectivamente.

El desmentido ocurre después de que se viralizara en redes sociales, como TikTok y Reddit, que Grande habría negociado un salario de 15 millones de dólares, mientras que Erivo habría recibido solo un millón por ser menos conocida entre las audiencias globales.

