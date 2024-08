Universal Pictures desarrollará biopic de Britney Spears

Universal Pictures ha asegurado los derechos cinematográficos de las memorias de Britney Spears, "The Woman in Me" ("Britney Spears: La mujer que soy"), con planes de desarrollar una película biográfica sobre la icónica estrella del pop.

La noticia fue anunciada por el estudio el jueves, tras ganar una subasta competitiva por los derechos del exitoso libro, que ha vendido más de 2.5 millones de ejemplares desde su lanzamiento en octubre pasado.

Britney Spears tendrá una película biopic. Basado en el libro de memorias que publicó el pasado año. Produce Universal Pictures y el director es Jon M. Chu (Crazy Rich Asians, Wicked). El próximo paso es encontrar a la Britney de la película. pic.twitter.com/0O0Qum6pEc — Nico (@nickoooo23) August 1, 2024

La película será dirigida por Jon M. Chu, reconocido por su trabajo en "Crazy Rich Asians" ("Locamente millonarios") y "In the Heights" ("En el barrio"). La producción estará a cargo del veterano productor Marc Platt, conocido por éxitos como "Wicked" y "La La Land".

Britney Spears, de 42 años, compartió su entusiasmo en X (anteriormente conocido como Twitter), donde reveló estar emocionada de colaborar en este proyecto con Marc Platt, a quien describió como responsable de algunas de sus películas favoritas.

El libro "The Woman in Me" narra la vida de Spears desde su ascenso a la fama en "The Mickey Mouse Club" hasta convertirse en una de las estrellas pop más grandes del mundo.

También aborda sus luchas personales, incluida la tutela legal que controló sus finanzas y decisiones personales durante años, hasta que fue revocada en 2021. Las memorias también revelan momentos íntimos, como un aborto que Spears tuvo durante su relación con Justin Timberlake.

El género de biopics musicales gano popularidad en Hollywood en los últimos años, con recientes estrenos centrados en figuras como Elvis Presley, Amy Winehouse y Bob Marley. La adaptación de la vida de Britney Spears por Universal promete ser un éxito, sumándose a la lista de biopics musicales aclamados.

(Con información de The Associated Press)