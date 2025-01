Universal retrasa el estreno de 'Shrek 5' hasta diciembre de 2026

Los fans de Shrek tendrán que esperar un poco más para el regreso del famoso ogro verde. Universal Pictures confirmó que el estreno de Shrek 5 se pospone al 23 de diciembre de 2026 debido al lanzamiento de Minions 3, programado para el 1 de julio de ese mismo año.

Desde su primera película en 2001, Shrek se ha convertido en un fenómeno global que marcó un hito en la animación al ganar el primer Oscar en esta categoría.

