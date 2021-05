Universal Studios prepara película biográfica de Cher

Cher reveló que está preparando una película biográfica con Universal Studios que relatará cómo fue su ascenso a la fama.

La cantante de 74 años publicó en su cuenta de Twitter la noticia y también dio a conocer quiénes están a cargo de su producción.

Craymer y Goetzman fueron los productores de la adaptación cinematográfica de Mamma Mia! de Broadway, así como la secuela Mamma Mia! Vamos otra vez, en la cual Cher fue protagonista.

En su tweet, la cantante enumeró una serie de películas en las que el encargado de su guion ha participado, como Forrest Gump, Nace una Estrella y Sospechoso, en la que también participó la intérprete de 'Strong Enough'.

Ok Universal is Doing Biopic With My Friends JUDY CRAYMER,GARY GOETZMAN PRODUCING.

THEYY PRODUCED

BOTH MAMMA MIA’S,&

MY DEAR DEAR Friend 4 YRS, & OSCAR WINNER..ERIC ROTH IS GOING 2 WRITE IT👻🎂‼️

FORREST GUMP

A STAR IS BORN

SUSPECT

TO NAME A FEW OF IS FILMS