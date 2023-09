Usher, el encargado de ponerle ritmo al medio tiempo del Super Bowl 2024

A poco más de seis meses desde la destacada presentación de Rihanna en el Super Bowl, se ha revelado que Usher tomará el escenario durante el esperado espectáculo de medio tiempo en la próxima edición del Super Bowl programada para el 11 de febrero de 2024.

Según informa Variety, el reconocido intérprete de "DJ Got Us Fallin' in Love" será el artista principal en este evento de renombre mundial. En las próximas semanas, la NFL dará a conocer quién se unirá al cantante en uno de los escenarios más codiciados del planeta.

Usher expresó su emoción por esta oportunidad única, comentando:

"Es el honor de mi vida finalmente poder marcar una actuación en el Super Bowl de mi lista de deseos. No puedo esperar para ofrecer al mundo un espectáculo sin igual. Quiero agradecer a los fans y a todos los que hicieron posible esta oportunidad".

En un video compartido en las redes sociales, Usher recibe una llamada sorpresa de Kim Kardashian, quien le confirma su participación en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl.

Este emocionante evento se llevará a cabo en el Allegiant Stadium de Las Vegas y será transmitido por CBS, en colaboración entre Apple Music, la NFL y Roc Nation. La expectación está en aumento, ya que Usher se prepara para brindar un espectáculo verdaderamente inolvidable en el Super Bowl 2024. ¡No te lo pierdas!

(Con información de Reforma)