Usher muestra tonificado abdomen a días del Super Bowl LVIII

Usher decidió darle una sorpresa a sus fanáticos al mostrar su abdomen tonificado en una sesión de fotos en ropa interior, a unos días de que se presente en el show del medio tiempo del Super Bowl LVIII.

El productor y compositor de 45 años dejó a todos con la boca abierta al aparecer con sus mejores poses en la más reciente campaña de Skims, de la marca perteneciente a la empresaria Kim Kardashian.

El cantante de ‘Hey Daddy’ y ‘Good Good’ posó ante la cámara con un melocotón en su mano izquierda, mientras que con la otra alzaba la camisa de su conjunto. Sin duda, lo mejor de la sesión de fotos fue su mirada fija y seductora para algunos.

Las fotografías forman parte de la segunda campaña para hombres de la marca Skims.

Pese a que no fue hace mucho que los conjuntos salieron al mercado, cada uno de los artículos se acabó en un abrir y cerrar de ojos.

Sin embargo, Skims se reabastecerá el lunes 12 de febrero con cuatro combinaciones de nuevos colores, un día después de que se lleve a cabo el Super Bowl LVIII desde Las Vegas, Nevada.

Según la revista People, el creador de ‘Confessions’ dio a conocer en un comunicado de prensa que decidió participar en la sesión de fotos de Skims porque es la marca de Kim Kardashian, una amiga suya a la que le tiene mucho aprecio.

