Usher prepara serie de ficción inspirada en su música

Tras su aclamada presentación en el show de medio tiempo del Super Bowl, Usher dio un giro a su carrera musical al incursionar en la televisión con una serie dramática.

El galardonado artista, con ocho premios Grammy en su haber, se asoció con UCP, una división de Universal Studio Group, para dar vida a una apasionante historia de amor ambientada en Atlanta y protagonizada por afroamericanos.

Aunque aún no tiene nombre, el proyecto televisivo tiene como objetivo explorar los aspectos más profundos de la experiencia humana, utilizando la música de Usher como hilo conductor para sumergir al espectador en un viaje emocional único.

Usher en un comunicado, mencionó.

"Mi catálogo de 30 años ha resonado con tanta gente, sin importar dónde estuvieran en sus vidas. Estoy feliz de trabajar con UCP para dar vida a la música. Espero que la serie resuene contigo de la misma manera que mi música lo sigue haciendo".

La trama se centrará en "el amor negro en Atlanta y personas que buscan encontrar un lugar al que llamar hogar. La serie explorará la música, el estilo, el sexo, el romance y los secretos que amenazan con romper relaciones", según la sinopsis oficial.

De acuerdo con The Hollywood Reporter, aunque aún no se confirma la participación de Usher como actor en la serie, no se descarta la posibilidad, ya que ha aparecido en cine y televisión previamente.

El proyecto se suma a la lista de logros recientes de Usher, quien recientemente concluyó su residencia de dos años en Las Vegas, titulada "My Way: The Las Vegas Residency". Además, lanzó su noveno álbum, Coming Home, a principios de este mes.

La serie aún no cuenta con un director o directora ni con fecha de lanzamiento definido.

Con información de Reforma.