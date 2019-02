Esta compañía te paga 100 mil usd si dejas el celular ¡un año!

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- ¿Podrías vivir sin usar tu teléfono celular durante un año? Seguro has tomado una pausa para imaginar cómo sería tu vida a lo largo de 365 días sin dormir junto a él, ni revisar tus redes sociales, o mandar fotos ‘al momento’ a tus contactos.

De acuerdo con Forbes, la marca Vitamin Water está consciente de que aquello es todo un reto en nuestros días y por eso lanzó una iniciativa en la que si eres capaz de alejarte de la tecnología durante un año, podrías recibir $100 mil dólares. ¿Te animas?

#NoPhoneForAYear es el concurso que lanza la marca de bebidas dentro de la dirección de Coca-Cola Company donde le darán la oportunidad a alguien de alejarse de la tecnología a cambio de una remuneración económica.

Quienes tengan interés en participar deben publicar una foto en Twitter o Instagram y redactar un post a Vitamin Water diciendo por qué necesitan un descanso de sus teléfonos inteligentes.

we tried to get Brandon to make this deal, but he is too busy – will you turn off your phone for a year instead? #NoPhoneForAYear #contest https://t.co/RVTF0gytnv pic.twitter.com/wFFTXl0PBX