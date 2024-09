"Uzumaki", el anime de Junji Ito, llega a Max este 28 de septiembre

El esperado anime "Uzumaki", basado en el famoso manga de Junji Ito, está a punto de estrenarse en la plataforma Max, sumergiendo a los espectadores en un inquietante mundo de espirales en blanco y negro.

Este anime, producido por Adult Swim en colaboración con Production I.G y Drive, promete ser una de las adaptaciones más fieles a la estética perturbadora del manga original.

Teaser oficial do novo anime do Adult Swim "Uzumaki".



*As estreias precisam ser confirmadas, mas no USA chega dia 28/09 no Toonami e na Max no dia seguinte.pic.twitter.com/2pzH4daIqG