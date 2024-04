¡Vamos, Real! La serie protagonizada por el icónico equipo Real Madrid

Esta semana, el Real Madrid se convirtió en el centro de atención y por eso te traemos una exclusiva: la serie de Apple TV "¡Hasta el final! ¡Vamos, Real!". Esta producción revela, por primera vez, los entretelones del icónico equipo de fútbol durante su espectacular temporada 2021-2022.

Prepárate para sumergirte en un mundo lleno de emoción y pasión por el deporte rey, donde cada partido es una batalla épica que el equipo logra superar con determinación y destreza.

Desde jugadas sorprendentes hasta momentos de gloria tanto de los veteranos como de los recién llegados, esta serie te transportará al corazón del Real Madrid y te hará vibrar con cada gol y cada victoria.

En esta miniserie el equipo merengue se ve impulsado por la pasión de sus fans, van contra todo pronóstico y hacen callar a los escépticos en el camino hacia uno de los cierres más memorables en la historia del futbol para así conseguir su decimocuarto título de la Champions League.

It's judgment day. It's allout war.

We can't lose this battle just three steps away from the final. Show the world that last year was just one off day. Show them why they call us the kings of Europe. Let's get it done today boys.

Hasta el final, vamos Realpic.twitter.com/e6HjbTiOr6