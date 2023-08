Vanessa Kirby y Joseph Quinn podrían ser “Susan y Johnny Storm” en Fantastic Four

Marvel Studios tiene como uno de sus principales proyectos “Fantastic Four”, el nivel de secretismo en torno a esta cinta ha sido importante por parte de Disney.

Sin embargo en el podcast The Hot Mic con Jeff Sneider y John Rocha dos insiders importantes en EUA, adelantaron quienes podrían interpretar a los hermanos Susan y Johnny Storm.

Se trata de Vanessa Kirby y Joseph Quinn quienes serían los seleccionados para retratar a los héroes la “mujer invisible” y la “antorcha humana”, parte fundamental del cuarteto que es completado por “Reed Richards” y “La Mole” cuyos actores no han sido revelados.

Kirby es una actriz británica de 35 años mejor conocida por interpreta a “Margarita de Snowdon” en la serie “The Crown”, ya tiene experiencia en cintas de acción al retratar a la “Viuda Blanca / Alanna Mistopolis” en las dos más recientes películas de Misión Imposible, además de dar vida a “Hattie Shaw” en “Rápidos y furiosos: Hobbs & Shaw”, por lo que encajaría como la heroína.

Vanessa Kirby will reportedly star as Sue Storm in ‘FANTASTIC FOUR’.



(Source: https://t.co/ta4cyWQOUp) pic.twitter.com/OSmDOlcH33 — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) August 3, 2023

Quinn también nacido en Reino Unido, tiene 29, incrementó su fama luego de ser Eddie Munson en la cuarta temporada del show televisivo de Netflix “Stranger Things” lo que lo llevo a firmar para dos importantes proyectos que están en desarrollo “A Quiet Place: Day One” y “Gladiador 2”.

Joseph Quinn is now rumored to star as Johnny Storm in ‘FANTASTIC FOUR’.



(Source: @TheInSneider / https://t.co/ta4cyWQOUp) pic.twitter.com/V0oU3moZW9 — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) August 3, 2023

Por el momento ningún directivo ni los propios actores han confirmado ni desmentido esta información, lo cual es algo lógico considerando que no pueden hasta que termine la huelga de actores y guionistas que persiste en estos momentos en Hollywood.

Anteriormente 20th Century Fox lanzó dos cintas centradas en los Fantastic Four dirigidas por Tim Story, además una segunda versión basada en los comics del Universo Ultimate en 2015, pero ninguna de esta ha convencido a los fanáticos de la denominada “Primera Familia de Marvel”.

El nuevo filme de “Los Cuatro Fantásticos” está programado para ser lanzado en los Estados Unidos el 2 de mayo de 2025, pero es complicado precisar si cumplirán con esa fecha de estreno o si tendrán que reprogramarla es la primera adaptación para el MCU.

Vanessa Kirby will reportedly star as Sue Storm in #FantasticFour pic.twitter.com/shQMeJShjo — Culture Crave 🍿 (@CultureCrave) August 3, 2023