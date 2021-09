Variante Delta retrasa estreno de 'Top Gun: Maverick' y 'Misión Imposible 7'

NUEVA YORK (AP) - Paramount Pictures pospuso el miércoles el estreno de "Top Gun: Maverick" debido al aumento de casos de coronavirus y la variante delta.

En lugar de estrenarse el 19 de noviembre, la secuela de "Top Gun", protagonizada por Tom Cruise, debutará el fin de semana del Día de los Caídos en 2022, el 27 de mayo. Además, "Misión: Imposible 7" se retrasará del 27 de mayo al 30 de septiembre del próximo año.

El aplazamiento es el último revés para la temporada de películas de otoño que alguna vez tuvo la esperanza de Hollywood. El aumento impulsado por la variante Delta ha trastornado los planes de la industria de regresar a la normalidad en los multiplexores. El vuelo de "Top Gun: Maverick" sigue un retraso similar para "Clifford the Big Red Dog" de Paramount. Paramount también impulsó el miércoles "Jackass Forever" del 22 de octubre al 4 de febrero.

Si bien algunos estudios han cubierto sus apuestas con grandes lanzamientos al transmitirlos simultáneamente en el lanzamiento, Paramount Pictures y Sony Pictures han tratado de mantener el curso de un lanzamiento teatral más tradicional. Sony retrasó anteriormente "Venom: Let There Be Carnage" de septiembre al 15 de octubre debido al aumento de casos. Tras el anuncio de Paramount, Sony trasladó el miércoles “Ghostbusters: Afterlife” del 11 de noviembre al 19 de noviembre.

Pero varios lanzamientos importantes de gran presupuesto no han dejado vacantes en otoño. En particular, la película de James Bond de MGM y United Artists "No Time to Die" sigue programada para estrenarse en América del Norte el 8 de octubre.

Hasta hace poco, Paramount se estaba preparando para lanzar "Maverick". El mes pasado, el estudio se burló de los primeros 13 minutos de la película en CinemaCon, la convención anual de exhibidores.

Paramount no se ha quedado con todas sus películas. Ha vendido algunos lanzamientos, como "The Tomorrow War", con Chris Pratt, a los streamers. “Infinite”, un thriller de ciencia ficción con pocas reseñas con Mark Wahlberg, debutó directamente en Paramount+. Pero películas como "Top Gun: Maverick" esperarían en tiempos normales acercarse a los mil millones de dólares en la taquilla mundial.

“Rápidos y Furiosos 9” de Universal ha recaudado más que cualquier otra película durante la pandemia, con más de 700 millones de dólares en venta de entradas. Pero la mayoría de sus ingresos se produjeron antes del aumento de la variante Delta. “A Quiet Place Part II” de Paramount, una de las primeras carpas que llegó a los cines a principios de este año, recaudó cerca de $ 300 millones en todo el mundo.

