"Venom: El Último Baile" arranca con cifras decepcionantes

"Venom: El Último Baile" ha recaudado 8,5 millones de dólares en los preestrenos del jueves, la cifra más baja de toda la trilogía, según reportes de Deadline.

Esta película, que marca el cierre de la saga centrada en el icónico villano de Spider-Man, está proyectada para debutar con 65 millones de dólares en su primer fin de semana, lo que sería el lanzamiento más bajo de la trilogía, que incluye "Venom" (2018) y "Venom: Let There Be Carnage" (2021).

La primera entrega logró recaudar 10 millones de dólares en preestrenos y alcanzó los 80 millones en su estreno, culminando con un impresionante total de 856 millones de dólares en taquilla a nivel mundial.

La secuela, "Venom: Let There Be Carnage", incrementó estas cifras con 11,6 millones en preestrenos y un estreno de 90 millones, obteniendo un total global de 506 millones, a pesar de los desafíos que enfrentaba la industria del cine durante la pandemia.

A pesar de estos antecedentes exitosos, "Venom: El Último Baile" parece estar en camino a un debut más modesto, con proyecciones de 180 millones de dólares a nivel mundial y 35,8 millones recaudados hasta ahora.

Elenco de "Venom: El Último Baile"

En esta entrega, Tom Hardy regresa como Eddie Brock, quien junto a su simbionte Venom, se convierte en fugitivo mientras huyen del gobierno estadounidense y de monstruos alienígenas de su mundo natal.

La película es dirigida y escrita por Kelly Marcel, y cuenta con un elenco que incluye a Juno Temple, Chiwetel Ejiofor, Rhys Ifans, Peggy Lu, Alanna Ubach, Stephen Graham y Cristo Fernández.

La audiencia espera con interés si esta entrega podrá atraer a los fans de la trilogía y ofrecer un cierre satisfactorio a la historia de Venom.

