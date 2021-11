Fans de Justin Bieber acampan para comprar boletos en Monterrey

Después de anunciar que visitará a México como parte de su gira Justice World Tour en 2022, las y los fanáticos mexicanos no pudieron esperar más y decidieron pasar la noche acampando para alcanzar un boleto para lo que será el evento más esperado del año.

La preventa inició este 17 de noviembre, continuará el día 18 y el 19 comenzará la venta general. El boleto más barato tiene un costo de 610 pesos y el más caro de 28 mil pesos, así lo compartieron las y los usuarios regiomontanos en Twitter.

Precios para Justin Bieber en Monterrey 🌄 pic.twitter.com/0nUYcOy3XR — Gaby (@gnaomic) November 17, 2021

De igual manera, en redes circularon las fotos de las personas que se encontraban con casas de campaña, sillas, cobijas y abrigos, preparados para pasar la fría noche del 16 de noviembre afuera de la Arena Monterrey, en espera de conseguir una entrada para ver en vivo al intérprete de Baby.

Informan que desde ayer ya se encuentran jóvenes acampando afuera de la Arena Monterrey para adquirir sus boletos de Justin Bieber. 😱



Este miércoles 17 arranca la preventa Zignia Live con Banzo Azteca. 🎫 pic.twitter.com/knRbAukIJm — Monterrey Live (@monterrey_live) November 17, 2021

La página de Superboletos, en la cual se venden, colapsó y se generó una cola virtual irreal. Sin duda alguna, el furor que causa Justin Bieber en sus fanáticos atraviesa cualquier barrera.

Próximas fechas de preventa

En Guadalajara, la venta de boletos para la presentación del 23 de mayo de 2022 se realizará a través del mismo sitio, Superboletos, y con la misma modalidad que en la Ciudad de Monterrey.

En la Ciudad de México, las entradas serán vendidas a través de Ticketmaster los días 18 y 19 de noviembre y la venta general será el 20 de noviembre.

Regresa cuatro años después

Fue en 2017 cuando Justin se presentó por última vez con su gira Purpose World Tour los días 18, 19 y 21 de febrero en el Foro Sol de la Ciudad de México, en donde se dieron cita más de 58 mil personas en tres días para cantar canciones como What Do You Mean?, Sorry, Love Yourself y Boyfriend. El 15 de ese mismo mes también se presentó en Monterrey.

(Con información de Telehit y La Razón de México)

