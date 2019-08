Vicente Fernández Jr. pide “pruebas” de que el Potrillo es gay

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Ahora fue Vicente Jr. quien salió en defensa de, menor de los hermanos Fernández y hasta hizo un llamado enérgico a que le muestren pruebas de la homosexualidad del “Potrillo”.

"Nosotros no tenemos nada contra la comunidad gay, mi mamá nos enseñó a respetar y eso es lo que hacemos. Si eso dicen de mi hermano pues los reto a que manden pruebas de ello, porque es fácil hablar por hablar, pero no las hay. Mi hermano no lo es", dijo el hijo mayor de "Chente".

Aclaró además que los ataques a su padre a quien han tachado de homofóbico por declarar que no quería recibir un trasplante de alguna persona homosexual o drogadicta, a la familia no le importa: "Mi papá está alejado de todo, sabe que no fue su intención lucir como sucedió, pero bueno, él está bien y preparando disco".

Luego de que su padre fuera tachado de machista y homofóbico y de que se hiciera viral con cientos de memes, Alejandro Fernández se dejó ver en un viaje por el Mar Mediterráneo a bordo de su yate, sin embargo, lo que llamó más la atención fue verlo al lado de Karla Laveaga, con quien había terminado su relación hace algunos meses.

¿Por qué se tacha de homosexual a Alejandro Fernández?

Los rumores en torno a este tema siempre han existido y hasta hay varias leyendas urbanas en cuanto a la supuesta homosexualidad del Potrillo, pero todo explotó cuando una foto de él se hizo viral y es que fue captado en el XS Nightclub de California, donde fue retratado con el torso desnudo y con el pelo alborotado, las redes sociales comenzaron a arder.

"Ya, 'man', ¡tápate!", "¿qué diría don Chente viéndote así?", "se nos desbocó el potrillo de la barranca" y "'se dedicó a perderse' [en referencia a su sencillo 'Me dediqué a perderte] en USA" fueron sólo algunas de las tantas bromas que se generaron en Instagram.

Sobre todo después de que el mismo Alejandro confirmara que la instantánea había sido hecha en el mejor momento de la noche.

Hay que aclarar que Alejandro estuvo casado por varios años con América Guinart, tuvieron tres hijos y tras una separación muy pública se concretó el divorcio, cuando la esposa del “Potrillo” estaba embarazada de sus gemelas, él se fue a vivir con su nueva pareja.

Ya divorciado, Fernández se casó con la modelo colombiana Ximena Díaz con quien tuvo dos hijos más, pero la relación se terminó cuando él fue captado retozando en los brazos de otra modelo. Recientemente, Alejandro se relaciona con mujeres bellas, pero siempre termina poniendo el cuerno.

(Con información de Vanguardia)