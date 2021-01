Vicente Fernández responde: niega acoso y asegura todo es un accidente

Iván Josué Canela García

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego del escándalo que desató una fotografía y dos videos en TikTok en los que se ve a Vicente Fernández tocando el seno de sus fanáticas, el "Charro de Huentitán" salió en su propia defensa.

En una entrevista realizada por Mara Patricia Castañeda, transmitida este lunes vía streaming, el intérprete de "Estos Celos" negó que haya sido acoso y asegura que fue un accidente.

"Acosar es que yo la haya llevado a una caballeriza, y que a la fuerza le haya bajado la blusa, eso es acoso, pero lo que pasó fue un accidente. Con ella (la de la foto) y yo no he visto las otras dos (las de los video). Pero a mí también ellas me agarraban y me abrazaban, y me decían 'una foto con beso' y yo me dejaba con la boca cerrada".

El famoso relató, desde su rancho Los Tres Potrillos, que tocó sin querer el seno de su seguidora cuando intentó llegar al hombro de la misma.

"Yo vi la foto y efectivamente, sí, yo puse mi mano primero en el estómago y dije: 'se va a sentir ofendida' y subí la mano, y cuando la subo, toman la foto".

Don Vicente agregó que siempre ha respetado al público. Sin embargo, pidió una disculpa a todos los medios, porque lo han tratado bien a lo largo de su carrera.

"Reconozco que hice mal, pero no sé si fue bromeando, si fue una broma, no sé... eran muchísimas gentes. Le ofrezco una disculpa de todo corazón, pero no lo hice con la intensión, si lo hubiera hecho con intención no lo hago allí, la hubiera llevado a las caballerizas, pero yo ni me acuerdo ni cómo pasó".

Fernández reconoció que se le hizo raro que las acusaciones surgieran después de tres años de haber sucedido.

"Me extraña mucho que pasaran tres años para que ahora digan y pongan esa foto. Me lastima porque yo nunca di lugar a chismes. No fui un santo y todos lo saben, pero nunca me vieron, nunca".

El cantante detalló que si lo quisieran demandar, él también buscaría a su equipo legal.

El video y foto virales en el que se ve a Vicente Fernández tocando el seno de sus fanáticas causó indignación en redes sociales.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR

Rix responde a Nath Campos por video denuncia de abuso sexual

Internautas explotan contra Marta Figueroa y Andrea Legarreta por comentarios a Nath Campos

Vicente Fernández causa polémica en redes sociales por una fotografía