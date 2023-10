Victor Timely variante de Kang realiza su debut en el 2x03 de Loki

Loki lanzó su tercer episodio de la temporada 2 titulado "1983" el jueves 19 de octubre en la plataforma streaming de Disney Plus, el Dios de las mentiras del MCU está en una misión de conseguir quien repare el telar del tiempo para salvar a sus amigos de la TVA.

El antihéroe y Mobius deciden que tal vez su única oportunidad es hallar a Miss Minutes la IA aliada de “Aquel que permanece” y que ha estado ayudando a huir a Ravonna Lexus Renslayer.

Ellas tienen una agenda secreta y es que realizan dos viajes temporales ya que antes de su muerte a manos de Sylvie del creador de la TVA había seleccionado personalmente a Victor Timely aparentemente una variante de Kang el conquistador pero a diferencia de la mayoría de las versiones alternativas no vive en el futuro siglo 31, sino en el pasado en el XIX.

Aunque Loki y Mobius buscan a Miss Minutes y a Ravona se encuentran con la extraña versión alternativa del villano, el antihéroe al reconocer el rostro reacciona con terror.

Pero pronto se percatan que aparentemente no es un ser despiadado, sino un excéntrico inventor, que no parece ser una amenaza para nadie, parece algo torpe socialmente y es un estafador.

De inmediato las dos alianzas tratan de reclutar para su causa a Timely, Ravona parece desarrollar un vínculo de interés romántico, lo cual coincidiría con lo que sucede en los comics ya que en el impreso es la esposa de Kang el Conquistador, pero Miss Minutes no aprueba esa relación ya que en secreto siempre estuvo enamorada de aquel que permanece y cree que puede recuperarlo.

Para complicar todo una furiosa Sylvie aparece para tratar de asesinar a Victor pero Loki tiene que pelear con ella y tratar de hacerla entrar en razón que de momento lo necesitan con vida o el caos multiversal acabará con todo lo que conocen incluyendo la línea alternativa que eligió como su hogar, decide que se lo cederá pero advirtiéndole que tenga cuidado.

Al final logra expulsar a Ravona a la guarida de “Aquel que permanece” ahí se reencuentra con una Miss Minutes en la que no confía del todo por haber tratado de traicionarla, aunque la IA le insiste que conoce un secreto de ella pero que en definitiva no le va a gustar.

La serie está protagonizada por Tom Hiddleston, Sophia Di Martino, Owen Wilson, Wunmi Mosaku, Gugu Mbatha –Raw, Ke Huy Quan y Jonathan Majors.

