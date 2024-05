Victoria Justice revela que es una víctima más de Dan Schneider

La protagonista de la popular serie ‘Victorious’, Victoria Justice, reveló que es una víctima más de los malos tratos de Dan Scheinder, asegurando que el exproductor de Nickelodeon le debe una disculpa por todo lo que le hizo.

De acuerdo con Variety, la actriz que interpretó a Tori Vega en cuatro temporadas durante 2010 y 2013, declaró a Marie Claire que fue una de las muchas estrellas infantiles que tuvo que hacer ‘cosas inapropiadas’ frente a la cámara.

Justice de 31 años mencionó que el enorme ego de Schneider era tan grande que en muchas ocasiones perjudicó el ambiente en los sets de grabación.

Nickelodeon star Victoria Justice ("Zoey 101" and "Victorious") says "I’m definitely one of the people on that list" of who Dan Schneider needs to apologize because "there were times I felt like I was being treated unfairly."https://t.co/DdRNIifH45