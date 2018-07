Agencia

Ciudad de México.- Los pleitos entre Victoria Ruffo y Eugenio Derbez no han sido secreto para nadie, por suerte, gracias al paso de los años, la enemistad entre los actores se tornó menos densa, tanto, que cuando a la actriz le preguntan por el padre de su hijo José Eduardo, se lo toma con mucho sentido del humor.

En una reciente entrevista que Ruffo concedió a un periódico mexicano, entre risas confesó que jamás había visto una película de su ex. “No gracias a Dios no he visto ninguna”, comentó. “No me llaman la atención, incluso en una de ellas sale mi hijo y me dio mucho gusto que lo apoye y esté con él por fin”, añadió según el portal People en Español.

Sobre si 'fumaría la pipa de la paz' con el padre de su hijo, reiteró una vez más que tienen maneras diferentes de pensar y ver la vida.

"No hay, ni para bien ni para mal. No hay forma (de fumar la pipa de la paz). Eugenio piensa en negro y yo en blanco, o viceversa, no hay forma", acotó.

La mexicana, quien es la primera dama del estado de Hidalgo, aprovechó para dejar en evidencia al protagonista de la cinta "Overboard", pues según ella le quedó a deber dinero de las pensiones que él debía de pagar para José Eduardo, sin embargo, lo pasado es pasado y hoy hasta aceptaría trabajar con Derbez si se lo propusiera.

“Dependiendo de cuánto me pague, porque ahora sí hay presupuesto, ‘codencias’ no”, amenazó. “Respeto mucho a Eugenio, respeto mucho su talento y su trabajo. Es una hombre que ha logrado todas sus metas que se ha puesto. La tenacidad que tiene se la respeto y la admiraré siempre”.

Finalmente, Victoria Ruffo felicitó a Eugenio por el éxito que ha tenido con su película 'Hombre al agua' y las participaciones importantes en Hollywood.