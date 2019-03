Reclaman a Victoria’s Scret por emplear modelo delgada como “plus size”

Agencia

LOS ÁNGELES, Estados Unidos.- La reconocida marca de lencería Victoria’s Secret develó a su “nuevo ángel”: se trata de la modelo y actriz húngara, Barbara Palvin quien representará la categoría plus size de la marca… y su sola elección ya creó una seria controversia.

Los usuarios en internet y redes sociales mostraron su completa desaprobación a la marca, pues aseguran que Barbara no es una chica “de talla grande”. La joven, que también es conocida por actuar en “Hercules: the Tracian Wars” pesa únicamente 55 kilogramos y una talla 2 a 4.

Además, la propia Barbara dijo que “la verdad es que no estoy tan delgada como cuando tenía 18 años, pero no me considero gorda”.

Esta no es la primera vez que Barbara trabaja con Victoria’s Secret. La modelo participó en los desfiles de la marca en 2012 y 2018, y es desde este 2019 en que Palvin se convirtió en un ángel oficial de la marca.

Ver esta publicación en Instagram Armani Beauty x Variety ♥️ Una publicación compartida de Barbara Palvin (@realbarbarapalvin) el 21 Feb, 2019 a las 3:07 PST

La marca atraviesa una de sus peores crisis financieras en la historia, pues cada vez más usuarias creen que la imagen que se proyecta de la marca no corresponde con el peso promedio de las mujeres en todo el mundo.

Aunque la empresa se dice incluyente para mujeres de cualquier color de piel y medidas, es una de las marcas que se ha caracterizado por promover el estereotipo de belleza de mujeres con siluetas y medidas “perfectas”.

Por ello, Victoria’s Secret anunció hace algunas semanas que cerrará 53 de sus tiendas, luego de que sus ventas cayeran un 7 por ciento en el último trimestre.