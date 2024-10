Victoria's Secret Fashion Show 2024: regresan los ángeles a la Tierra

Ayer, el cielo de Nueva York se iluminó de rosa ante el regreso del icónico y majestuoso Victoria’s Secret Fashion Show 2024, el cual ha vuelto tras seis años en las sombras.

Antes de que se ocultaran los últimos rayos solares, se llevó a cabo la ‘Pink Carpet’ que contó con entrevistas protagonizadas por estrellas como Lisa, Cher y Dylan Sprouse, este último asistió para apoyar a su esposa, la modelo Barbara Palvin.

El desfile inició con Lisa y su canción ‘Rockstar’. La rapera tailandesa, conocida por ser miembro de BLACKPINK, deslumbró al mostrar su lado coqueto minutos después con su sencillo ‘Moonlit Floor’.

lisa’s entire performance at the victoria’s secret show

pic.twitter.com/G1uoZeCHIx — 2000s (@PopCulture2000s) October 15, 2024

La primera modelo en salir al escenario fue ni más ni menos que Gigi Hadid, usando un atuendo de la marca de una tonalidad cremosa y con unas enormes alas rosas de ángel, demostrando así, que Victoria’s Secret había vuelto.

wow gigi hadid at the victoria’s secret show🪽 pic.twitter.com/icbLf1COpa — 2000s (@PopCulture2000s) October 15, 2024

El desfile de ayer estuvo marcado por varios momentos memorables, entre ellos la aparición de aclamadas modelos y ángeles, como Kate Moss, Behati Prinsloo, Ashley Graham, Taylor Hill, Barbara Palvin, Jasmine Tookes, Alessandra Ambrosio y Tyra Banks.

A pesar de que decenas de estrellas de la pasarela brillaron en Nueva York, hubo una que causó sensación: la brasileña Adriana Lima.

Lima, de 43 años, anunció su retiro hace seis años, por lo que su aparición fue una de las más esperadas de la noche. Además, la noticia de que participaría en el desfile se dio a conocer unas horas antes.

El regreso de Adriana fue sublime y dejó sin palabras a todas aquellas personas que estaban viendo el evento en vivo.

Este ángel que bajó del cielo, dio sus primeros pasos en esta pasarela con un atuendo de dos piezas color negro, siendo sus alas rosas metálicas ‘la cereza del pastel’.

here she is! adriana lima at the victoria’s secret show pic.twitter.com/aIWhugqLBm — 2000s (@PopCulture2000s) October 15, 2024

Confianza, tiempo y sonrisas

El desfile de Victoria’s Secret fue cancelado hace unos años, tras haber estado envuelta en polémicas con respecto a la apariencia física de las modelos.

En aquellos tiempos, a pesar de apuntar por la ‘variedad’, la mayoría de los ángeles tenía la misma figura delgada.

Sin embargo, en su regreso, la marca apostó por la diversidad en los cuerpos, incorporando a modelos que demostraron que la edad, las arrugas y el cambio físico, no son un impedimento para demostrar confianza al mundo entero.

El #VSFashionShow2024 demostró algo muy poderoso: que los cuerpos tienen derecho a envejecer.

Qué se transforman con el tiempo.

Y que nuestros cuerpos también cambiarán.

Alessandra Ambrosio, Adriana Lima, Carla Bruni, Eva Herzigová y Tyra Banks nos recuerdan que nada es perfecto. pic.twitter.com/k7xesbZN54 — Juan Alcaraz (@JuanAlcarazS_) October 16, 2024

Cher y Tyra Banks: la voz y los tacones que cerraron la noche

Cher coronó la noche con su increíble voz, excepcional vestuario y acompañada de bailarinas que lo dejaron todo en la pasarela.

Previo a su actuación, la cantante declaró que estaba ansiosa por el show debido a que amó la idea de que ‘sean solo mujeres’.

“Si vas a un evento como este, creo que todas las mujeres pueden marcar una diferencia”.

FULL PERFORMANCE of Icon & Legend CHER at the Victoria’s Secret Fashion Show. #VSFashionShow pic.twitter.com/sbFYzKj22X — Chris (@RealDealChris) October 15, 2024

Si Cher cerró la noche con su voz, Tyra Banks lo hizo con una mirada fulminante y una poderosa caminata.

Tyra despidió la velada con un outfit negro, un corset brillante y una enorme capa plateada.