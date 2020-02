VIDEO: Acusan a Jim Carrey de sexista por coquetear con entrevistadora

CANCÚN.- Jim Carrey vuelve al centro de la polémica tras una declaración que hizo durante una entrevista promocionando su película más reciente, Sonic.

La entrevistadora hablaba con Jim acerca de su vida llena de logros y éxitos, desde su paso por The Mask hasta Man on the Moon, cuando le preguntó si le faltaba algo por concretar, el actor de 58 años respondió "solo tú", a lo que la mujer respondió con una sonrisa y cubriéndose la cara.

Algunos usuarios en redes condenaron este último comentario del comediante, tachándolo de sexista.

Just shows what a hypocrite Carrey is. He talks about Trump and what a sexist he is and them makes comments like this. Not a fan!

Sin embargo, otra parte de internet salió a defenderlo mencionando que se solo se trataba de Jim siendo Jim, un comediante. También mencionaron que un pequeño halago no tiene nada de malo siempre y cuando se haga con todo respeto.

*Breathes in* It was. A light flirt. It made her laugh. They continued on with the interview as if it didn't happen. She was not uncomfortable during the rest of the interview. Jim Carrey is a comedian who makes people laugh. So in what way was it sexist to make a woman laugh?