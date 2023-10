Video: Así promociona Kim Kardashian su nuevo producto; ‘Nipple Bra’

Skims, la marca de ropa interior creada por la célebre empresaria Kim Kardashian en 2019, presenta su innovador producto, el 'Nipple Bra’, sujetador que ha sido diseñado para realzar la forma de los pezones.

Kim Kardashian de una manera ‘autentica’, lidera la campaña de lanzamiento de su nuevo producto llamado ‘Ultimate Nipple Bra’, que estará disponible a partir del 31 de octubre y del cual ya ha compartido en sus redes sociales un un video promocional.

En dicho video, la celebrity Kim Kardashian, se encuentra en una oficina minimalista en tonos beige, con gafas y coleta, hablando a su audiencia sobre el cambio climático.

En su dialogo destaca el aumento de la temperatura de la Tierra, el aumento del nivel del mar y la reducción de las capas de hielo. Aunque no se considera una científica, Kim Kardashian aboga por que todos utilicemos nuestras habilidades para contribuir. Es en este contexto que presenta su nuevo sujetador con pezón incorporado, diseñado para hacerte sentir cómoda sin importar las condiciones climáticas.

Con un toque de humor, Kim Kardashian afirma que, a diferencia de los icebergs, los pezones no van a desaparecer y pueden ser un desafío en días calurosos. Seguidamente, se quita la camiseta ajustada que lleva para mostrar su nuevo producto.

Cabe destacar, que esta campaña busca mezclar ironía y concienciación, pero ha generado algunas críticas en las redes sociales, pese a que Kim Kardashian, siempre esté a la vanguardia de la moda y la innovación, ha llevado su creatividad a un nuevo nivel, ¿lo usarías?

COMING OCT 31: THE @SKIMS ULTIMATE NIPPLE BRA. Perfect fullness with a built-in, faux nipple for shock factor – meet the newest innovation to our Ultimate Bra collection on Tuesday, October 31 at 9AM PT / 12PM ET. Join the waitlist for early access to shop.



In addition to our… pic.twitter.com/PTrugEEN4T