HAMBURGO, Alemania.- Desde que saltó el escándalo Weinstein las mujeres parecen haber roto muchos de los tabúes que las tenían silenciadas. Por eso se diversifican los movimientos que reivindican el derecho a la igualdad laboral, a la diversidad de cánones de belleza y el rechazo tajante al acoso sexual.

De acuerdo con información del diario español El País, las últimas rebeldes son un grupo de adolescentes de Hamburgo que han centrado su crítica contra el programa de la top model Heidi Klum, Germany's Next Topmodel, que tenía más de dos millones de espectadores antes de que fuera retirado por cuestiones del derecho de autor.

Su objetivo final es elegir a la joven que representará al país en el concurso de Miss Universo 2018. Este objetivo se ha encontrado con estos adolescentes que protestan contra los ideales de belleza que imperan en el reino de la moda y denuncian que solo se valora el físico de las participantes y se olvidan de cualquier otra aptitud de las candidatas.

El grupo, chicas de entre 11 y 15 años, decidió colgar en YouTube una canción que titularon Not Heidi's girls (No soy una chica Heidi) en la que cuestionan con humor e inteligencia los ideales que defiende Heidi Klum y que marca todo el desarrollo del programa. Estándares basados en buscar tipos de mujeres que puedan desfilar con éxito sobre la pasarela.

“Soy más que mi físico, puedo ofrecer algo más que esas curvas”, dice la canción compuesta por Marcel Wicker, activista de la organización Pinkstinks, que se dedica a tratar de erradicar los estereotipos de género. “Me quieres para exhibirme, pero no he nacido para obedecer. Tengo una voz y la voy a usar para decir que no soy una chica Heidi”, continúa.

La canción se ha convertido en un éxito viral en YouTube y ya ha sido vista y escuchada por más de 370.000 personas. No está claro cómo nació la idea de grabar el tema. Eso sí, algunas de las jóvenes que han participado en la iniciativa han explicado que “el programa es divertido mientras se ve, pero después nos sentimos mal”.

Aunque su intención no fuera claramente boicotear el programa, la letra de la canción y el éxito que ha generado, es una declaración de guerra al mundo en el que vive y trabaja Heidi Klum. “En la dictadura de la moda y la basura sexista de los medios, soy más que mi aspecto”, escribió Marcel Wicker, el autor de la canción. “Puedo ser lo que quiera en este mundo; tengo estilo, tengo cerebro y más”, sentencia.

Ni la presentadora del programa, ni el canal ProSieben que lo emite, han querido hacer comentarios sobre la repercusión de la canción que sigue acumulando admiradores. Pero quien sí está feliz es Stevie Schmiedel, la directora de Pinkstinks, que ha visto como una simple canción está haciendo un trabajo inmenso en las redes sociales por la causa de las mujeres.

“Lo más interesante de la protesta”, ha explicado Schmiedel, “es que no proviene de las altas esferas sino de los mismos grupos a los que está dirigido el programa".