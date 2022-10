Video desmiente a Alfredo Adame; así pateó el actor a sus agresores

Después de que el miércoles pasado Alfredo Adame fuera golpeado, ha salido a dar varias declaraciones sobre lo sucedido, y él asegura que solo quería ayudar, pero por ser "buena persona" lo golpearon con una piedra en su ojo. Sin embargo, un nuevo video podría desmentir al actor sobre lo sucedido.

Por medio de redes sociales se filtró un clip donde se observa a Adame discutiendo con los hombres y el momento en que el actor lanza una patada, pero no golpea a nadie. Los sujetos responden a la agresión y le pegan en la cara, dejándolo en el piso.

Un elemento de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México tuvo que ayudarlo a levantarse, pero era tanto el coraje de Alfredo que continúo discutiendo, aunque se observa que sus agresores se retiran del lugar.

Dicho video salió a la luz este lunes, por lo que el actor no ha dado ninguna declaración al respecto, ya que, de acuerdo con su testimonio, él sigue siendo víctima del lamentable hecho que sucedió en la delegación Tlalpan.

En sus últimas declaraciones, Alfredo Adame lamentó la inseguridad en la ciudad y aseguró que a raíz de lo sucedido procurará ya no ayudar a las personas, pues lo que le pasó fue por ser una "buena persona".

El exprotagonista de telenovelas admitió que existe un video en el que se observa cómo uno de los implicados lo golpea en el rostro con una piedra, y reiteró que él no es quien se mete en problemas:

"Yo no me meto en problemas, me meten a mí en problemas".