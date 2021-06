VIDEO: Le rompen la nariz a Sheamus en Monday Night Raw de la WWE

ESTADOS UNIDOS.- Durante la pelea celebrada el lunes pasado durante el evento Monday Night Raw de la WWE, El luchador irlandés Stephen Farrelly​​​, mejor conocido como 'Sheamus', sufrió una grave herida en el rostro durante un combate contra el mexicano Humberto Carrillo.

Durante la segundo parte del combate del evento, el mexicano lanzó un feroz golpe a la cara de su rival, campeón de EU de la empresa, y le termino por romper la nariz, dejándolo sangrando abundantemente hasta el final de la pelea.

Daaaamn, 2nd botch by Humberto Carrillo during this feud, first he hurts himself then he hurts Sheamus



Yikes#WWERAW pic.twitter.com/BdTrqZ0IIU