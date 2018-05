¡Entérate! Lucía Méndez se reconcilia con Yuri

Redacción/SIPSE

CANCÚN.- A través de una llamada telefónica, la actriz y cantante Lucía Méndez se reconcilió con Yuri, tras años de una enemistad.

En el programa La Saga de Adela Micha, se logró conectar a las sendas estrellas de la farándula nacional, por medio de una llamada en la que Yuri afirmó que no tenía ningún problema en hablar con ella, pues guarda en su corazón la relación con ella y con su familia.

Afirmó que es una mujer de reconciliación, pues entre amigas siempre existen los problemas y diferencias, mismas que nunca son tan grandes como para no hacer las paces.

Dijo que “si yo a ti en un momento te he ofendido, te pido una disculpa”.

A esto, Lucía Méndez dijo que hubo momentos en que no podía entender por qué Yuri la insultaba, pero que aceptaba que existe el perdón y la prudencia, por lo que aceptaba totalmente su disculpa.

Agradeció que la llamaran, y amparada en su religión, afirmó que son “hermanas en Dios”.

Poco después del programa, Lucía Méndez confirmó la reconciliación con Yuri:

¿Por qué se pelearon?

Todo comenzó en 2010, cuando la veracruzana de 46 años citó a los reporteros para aclarar unos comentarios que Méndez había dicho sobre el esposo de la jarocha, Rodrigo Espinoza, a quien tachó como “verdulera” por presuntamente haberle gritado hace unos meses en el funeral de su mamá cuando la actriz le dijo que su hija, Camila, se parecía a ella.

Diez minutos después de que la intérprete de “La maldita primavera” iniciara la conferencia en la oficina de su publicista, Danna Vásquez, Lucha se apareció sin ser invitada y la cantante la corrió del lugar a punta de gritos y se generó un intercambio de insultos.

“No tienes derecho a estar aquí, esta es mi conferencia”, le dijo Yuri a Méndez, a la que ésta respondió: “Yo vengo aquí a dar mi versión”.

De inmediato, la publicista de Yuri llamó al equipo de seguridad para que sacaran a la protagonista de Colorina del lugar y le recordó que esa no era su casa y que debía marcharse.

“Yo sí dije que su marido se había puesto como verdulera, pero jamás le menté la madre”, aseguró Méndez a la salida del sitio, explicando que se refirió de esa manera a Rodrigo Espinoza porque en pleno velorio de su madre hizo un berrinche y la ofendió.

“Se me ocurrió comentarle a Yuri y a Rodrigo que su hija adoptiva tenía los ojos muy parecidos a los míos cuando tenia su edad y él comenzó a gritar: ‘Mi hija no se parece a ti, eso no es verdad, ella no tiene los ojos como tú’, recordó la actriz.

“Yo no estaba ofendiendo a nadie, fue una tontería. Cómo es posible que en un momento determinado un señor de la palabra cada domingo en una iglesia y dice que es pastor y está en frente de un muerto que es mi mamá y sabe como yo adoraba a mi mamá haga eso”.