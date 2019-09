Yolanda Andrade confirma que tiene fotos y video de su boda con Verónica Castro

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- La actriz y conductora mexicana Yolanda Andrade está convencida de que tuvo una boda simbólica, hace 20 años, con la legendaria actriz Verónica Castro, quien ha insistido en negarlo.

El pasado viernes, en entrevista exclusiva con Primer Impacto, Yolanda Andrade dijo que tiene fotos y videos con los cuales puede probar que no miente. "Sería una pena que yo me pusiera a dar explicación y contar momentos porque le va a ir peor a ella", expresó, refiriéndose a Verónica Castro.

Que Verónica Castro le llame malagradecida, aseguró que no le ofende. "Que diga que yo soy la lesbiana y ella no, tampoco; si mañana dice que no es chaparra, está bien. Si dice que yo soy hermafrodita, no me importa", recalcó Yolanda Andrade.

“La verdad la tengo yo”: Yolanda Andrade insiste en que se casó con Verónica Castro. Tendremos más declaraciones exclusivas estas tarde a las 5/4c. pic.twitter.com/nhbrgYid1l — Primer Impacto (@PrimerImpacto) September 9, 2019

Lo único que le importa a Yolanda Andrade es que públicamente quede claro que ella no es "ninguna mentirosa. Yo no he dicho ninguna mentira, ni la voy a decir".

Un día después de ofrecer esas declaraciones, Yolanda Andrade compartió esta imagen de la Virgen de Guadalupe, a quien Verónica Castro le atribuye el milagro de estar viva. Sobre la foto, la conductora escribió: "Se puede mentir, pero no a todos".

Probablemente Verónica Castro no vio esa última advertencia, pues desde que se intensificó su pleito con quien fuera su amiga, Yolanda Andrade, dejó de seguirla en las redes sociales.