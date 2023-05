Vin Diesel podría haber confirmado “Rápidos y Furiosos 12”

Fast X, la décima entrega de la saga Rápidos y Furiosos, pronto llegará las salas de cine de todo el mundo, originalmente sería la penúltima de la franquicia, pero eso parece haber cambiado Vin Diesel le concedió una entrevista a Variety donde podría haber revelado que ahora será la primera parte de tres para concluir la historia principal.

El actor que da vida a Dominic "Dom" Toretto le mencionó al medio estadounidense “Al comenzar a hacer esta película, el estudio preguntó si podría ser de dos partes”, dijo Diesel. "Y después de que vieron este, dijeron: '¿Podrías hacer 'Fast X', el final, una trilogía?'", esto en el estreno mundial del filme en Roma, aunque los periodistas le solicitaron si estaba confirmando la cinta 12 de la saga, Diesel se limitó a decir “Me vas a meter en problemas aquí”, por lo que habrá que esperar una confirmación oficial por parte de Universal Pictures, de cualquier forma el final de la franquicia parece lejano.

El estudio aún desarrolla más spin off siendo de sus propiedades más rentables en taquilla, sin importar los comentarios de miembros de la crítica especializada representantes de medios especializados en cine, el público sigue acudiendo a disfrutar de estás películas es por ello que siguen en preparación una cinta protagonizada por las mujeres de la franquicia y una secuela de Hobbs and Shaw, con Dwayne Johnson, eso si no se sabe si llegarán antes o después de que concluya la saga principal.

Rápidos y Furiosos 10 en EUA llegará a cines el 19 de mayo de este 2023 cuenta con un amplio reparto al incluir a la mayoría de los protagonistas de las nueve cintas anteriores a ellos se unirán Brie Larson, Daniela Melchior y Jason Momoa que interpretará al nuevo villano Dante Reyes que quiere venganza por los eventos ocurridos en la quinta película poniendo a la mira a la extensa familia de Dom, de momento el onceavo y potencial doceavo filme no cuentan con fechas de lanzamiento tentativas.

