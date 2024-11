Vive Monterrey una noche memorable al lado de Paul McCartney

Paul McCartney ofreció ayer una noche memorable y llena de energía en Monterrey, como parte de su gira ‘Got Back Tour’, iniciada en 2022.

Frente a un público de todas las generaciones, el músico británico, con más de 60 años de éxitos a sus espaldas, brindó un espectáculo que conectó a miles de seguidores en el Estadio de los Rayados.

Desde el inicio, cautivó a la audiencia no solo con sus temas icónicos, sino también con mensajes en español que despertaron ovaciones.

“¡Hola, México! Buenas noches, mis regios. ¡Qué ha habido, raza!”, exclamó con entusiasmo, prometiendo una gran fiesta para sus seguidores.

“¿Qué ha habido, raza?”. Así saludó Paul McCartney a los miles de fanáticos reunidos en el Estadio de los Rayados.



Video: Lorena Corpus#PaulMcCartneyGotBack pic.twitter.com/nEsKlyCHge — EL NORTE (@elnorte) November 9, 2024

Aunque el concierto comenzó con un ligero retraso debido a problemas técnicos en el acceso, la espera se desvaneció cuando el reloj marcó las 9:46 de la noche, y Sir Paul apareció en el escenario, provocando un estallido de emoción entre los 49 mil asistentes.

Con humor y cercanía, Paul comentó en español que intentaría ‘hablar un poquito’ en el idioma, para luego dar inicio a una travesía musical con ‘Drive My Car’.

A pesar de una ligera lluvia que acompañó canciones como ‘Got to Get You Into My Life’, la energía del público se mantuvo vibrante, bailando y disfrutando cada momento.

Uno de los instantes más emotivos llegó cuando interpretó My Valentine al piano, dedicada a su esposa Nancy, quien se encontraba entre el público.

En las pantallas, un video mostraba a Johnny Depp y Natalie Portman interpretando la letra con lenguaje de señas, añadiendo un toque visual conmovedor.

La noche continuó con clásicos como “I've Just Seen a Face” y un nostálgico tributo a The Beatles con “In Spite of All the Danger”, grabada en 1958 por un joven McCartney, junto a John Lennon y George Harrison.

Recordando sus inicios, McCartney tocó temas como “Love Me Do”, una de las primeras grabaciones de The Beatles, que el público coreó con entusiasmo.

Y en otro emotivo momento, interpretó “Blackbird” en solitario, una de las canciones más aplaudidas, antes de dedicar “Here Today” a su ‘querido compa’ John Lennon.

La velada fue un viaje en el tiempo que también incluyó el reciente lanzamiento de los Beatles, “Now and Then”, nominado al Grammy, junto con proyecciones de imágenes entrañables del cuarteto de Liverpool. Además, con “Something”, dedicada a su “carnal” George Harrison, y “Ob-La-Di, Ob-La-Da”, McCartney logró un karaoke masivo que unió a toda la audiencia.

VIVA EL AMOR

Uno de los momentos más especiales ocurrió cuando invitó a una pareja al escenario para una propuesta de matrimonio, respondiendo a su petición en un cartel que levantaban desde el público.

*MARRIED ON STAGE*

Paul McCartney at BBVA Stadium, Monterrey México 🇲🇽 November 08 2024 *video gustiniano/instagram* pic.twitter.com/fIf65i5N0K — DIÁRIO DOS BEATLES (@Diario_Beatles) November 9, 2024

El clímax llegó con los clásicos inmortales “Let it Be”, “Live and Let Die” y “Hey Jude”, coronando una noche de emociones y nostalgia.

Con la Ciudad de México como su próxima parada, Paul McCartney sigue su gira hacia Europa, donde concluirá en ciudades como París, Madrid, Manchester y Londres.

Con información de Reforma