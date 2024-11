Vocalista de Coldplay; Chris Martin sufre accidente en escenario durante concierto

El vocalista de Coldplay, Chris Martin, se cayó este domingo en un hueco en el escenario durante el último show de su gira "Music of the Spheres Tour" en Melbourne, Australia.

De acuerdo con el Daily Mail, Martin se encontraba leyendo los carteles de los fans mientras caminaba hacia atrás durante un receso entre canciones.

Una escotilla en el escenario, que normalmente se usa para que los artistas o técnicos suban y bajen del mismo, estaba abierta, y sin darse cuenta el cantante cayó de espaldas espantando a todo su público.

En redes sociales se hicieron virales varios videos del momento, mismos que muestran al músico de 47 años cayendo por el hueco, a la par de los gritos de preocupación de los fans.

Tras recuperarse del susto, Martin salió ileso del hueco y le aseguró a la audiencia que su caída no había estado planeada. También agradeció a uno de sus técnicos por "atraparlo" a tiempo.

Sin más, el vocalista de Coldplay siguió con el concierto como sin nada, aunque por momentos bromeó con la audiencia mientras caminaba, fijándose con humor en sus pasos por el escenario.

Thank god Chris Martin from @coldplay is okay after he fell through the trap door on the stage 🙏 #ColdplayMelbourne #MusicOfTheSpheres



🎥 - @CovidPete pic.twitter.com/CfisyZCrh6