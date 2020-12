¡Wakanda forever! Otorgarán premio póstumo a Chadwick Boseman

ESTADOS UNIDOS.- El actor Chadwick Boseman, protagonista de Pantera Negra, recibirá un premio póstumo por parte del especial MTV Movie & TV Awards Greatest of All Time el próximo domingo.

En un comunicado, MTV explicó que Boseman será reconocido con el Hero for Ages award, por tratarse de una estrella cuyo heroísmo en pantalla sólo fue sobrepasado por tratarse de un verdadero héroe fuera de ella.

