Warner Bros anuncian convención virtual para fans de DC Comics

Los Ángeles.- La Comic-Con se canceló este año, pero Warner Bros, congregará a las más grandes figuras del universo DC Comics en un evento virtual de 24 horas.

El estudio anunció el martes que el DC FanDome será el 22 de agosto a partir de las 10 a.m. hora de Los Ángeles (17:00 GMT). El encuentro incluirá anuncios sobre el talento y se revelará nuevo contenido de WB para juegos, comics, cine y televisión.

El anuncio llega un par de meses después de que la Comic-Con, que atrae a decenas de miles de admiradores a San Diego, se canceló debido a las restricciones relacionadas con el coronavirus en torno a grandes reuniones.

Las conferencias virtuales contarán con el elenco y creadores de películas de DC como "The Batman", "Black Adam" y "Wonder Woman 1984" ("Mujer Maravilla 1984"). También resaltarán a elencos de series de TV como "The Flash", "Stargirl" y "Black Lightning".

FanDome se dividirá en seis áreas en el cibersitio del evento: Hall of Heroes, DC WatchVerse, DC YouVerse, DC KidsVerse, DC InsiderVerse y DC FunVerse. El contenido estará disponible en 10 idiomas.

"Wonder Woman 1984" se perfilaba como uno de los estrenos más grandes de este verano boreal, pero su llegada a los cines se postergó hasta octubre.