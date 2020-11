¡Warner Bros. ‘despide’ a Johnny Depp! Ya no interpretará a Grindelwald en “Animales Fantásticos”

Estados Unidos.- Johnny Depp ha quedado fuera de la franquicia de “Animales Fantásticos”, el actor dio a conocer que Warner Bros. le solicitó que renunciará a interpretar a Gellert Grindelwald.

La razón de esta decisión es que recientemente Depp perdió un juicio contra The Sun, donde el tabloide lo difamo de “maltratador de esposas” en relación a su matrimonio con Amber Heard, por lo que accedió a dejar el papel a pedido de Warner Bros, compañía que tendrá que buscar un reemplazante para la siguiente entrega de la franquicia.

El actor anunció su renuncia en una carta pública:

"A la luz de los acontecimientos recientes, me gustaría hacer la siguiente declaración breve’’, comienza el actor en la publicación.

"En primer lugar, me gustaría agradecer a todos los que me han brindado su apoyo y lealtad. Me han conmovido sus numerosos mensajes de amor y preocupación, especialmente durante los últimos días’’, expresó.