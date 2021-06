Warner Bros. prepara anime de "El Señor de los Anillos"

Warner Bros. Animation y New Line Cinema realizarán una película en anime sobre la saga de El Señor de los Anillos, que se titulará La Guerra de los Rohirrim.

La cinta será dirigida por Kenji Kamiyama, conocido por ser cabeza del anime Ghost in the Shell: Stand Alone Complex. Además, será producida por Joseph Chou. Ambos han trabajado en franquicias de este género como Saint Seiya, Ultraman y Appleseed.

Los escritores son Jeffret Addis y Will Matthews. Además como consultor se encuentra Philippa Boyens, que coescribió la trilogía de New Line Cinema junto con Peter Jackson, así como las precuelas de El Hobbit.

Sin embargo, el nombre de Peter Jackson no se ha relacionado al proyecto, aunque de acuerdo con The Hollywood Reporter, el cineasta aprueba su realización.

La animación correrá a cargo de Sola Entertainment y todavía se lleva a cabo el casting de voz.

"Todos en New Line sentimos una afinidad profunda por el mundo extraordinario de J.R.R Tolkien, así que la oportunidad de regresar a la Tierra Media con el equipo de Warner Bros. Animation es un sueño hecho realidad", dijeron Carolyn Blackwood, jefa operativa de Warner Bros. y Richard Brener, presidente y jefe cerativo de New Line Cinema.

De acuerdo con Variety y The Hollywood Reporter, el anime destacará la saga en Helm's Deep, la fortaleza que apareció en El Señor de los Anillos: Las Dos Torres, y a Helm Hammerhand, rey de Rohan que da nombre al sitio, 260 años antes de los eventos de la trilogía.

Con esto el anime se enlazará a la trilogía de Jackson y mostrará la guerra que durante años sostuvo Hammerhand. Pero esta producción no se conectará con la serie que se produce para Amazon, la cual se ubica en la segunda era de la Tierra Media, miles de años antes de la trama de las películas ganadoras del Óscar.

