Se estremece Hollywood con la caída de Weinstein: es culpable de delito sexual y violación

Los Ángeles.- Harvey Weinstein fue encontrado culpable este lunes de dos de los cinco delitos por los que se le perseguía: delito sexual en primer grado (forzar a una mujer a practicarle sexo oral) y violación en tercer grado.

La decisión del jurado exculpa al productor de cine de los cargos de agresión sexual "depredadora", un término legal que se utiliza para explicar que el crimen forma parte de la conducta natural del acusado. Estos cargos, por los que no fue declarado culpable, eran los más graves y por los que arriesgaba cadena perpetua. El excapatax de Hollywood arriesga hasta 25 años de cárcel y tiene pendiente un próximo juicio en Los Ángeles.

En diferentes ocasiones Weinstein, de 67 años, se había declarado inocente, aduciendo que las relaciones sexuales fueron acordadas y aprobadas por ambas partes. El afamado productor de cine fue acusado de violar a la actriz Jessica Mann en 2014 y de forzar a la ayudante de producción Mimi Haleyi a practicarle sexo oral en 2006.

En octubre de 2017, los prestigiados periódicos The New York Times y The New Yorker dieron a conocer investigaciones periodísticas donde se describían los abusos sexuales de Weistein a decenas de mujeres. De inmediato, más de 90 denunciaron que ellas también habían sido víctimas del productor.

Estas acciones desde diversas partes del mundo dieron pie al surgimiento del movimiento la era del movimiento #MeToo.

En dos años Weinstein fue expulsado de la Academia de Hollywood, se internó en un centro para tratar su adicción al sexo, vendió sus propiedades para financiar su defensa, se divorció de Georgina Chapman, con quien estuvo casado 10 años, y perdió todo el respeto de la industria.

Al juicio finalizado esta mañana, se suma uno nuevo cuando el 7 de enero pasado la Fiscalía de Los Ángeles presentó cuatro cargos formales contra el productor de cine por dos agresiones sexuales cometidas presuntamente en febrero de 2013. Este llevará una vez más a los tribunales al famoso exproductor de cine de Hollywood.

(Con información de El País).