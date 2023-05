“Welcome to Derry”: Comienzan filmaciones de la serie precuela de IT

“It” una de las franquicias de terror más exitosas para Warner Bros, es por ello que el estudio está desarrollando un programa para la plataforma streaming HBO Max se trata de una precuela que seguirá al icónico villano mucho antes de atormentar a los miembros de “El Club de los Perdedores, el programa avanza ya que el director Andy Muschietti anunció que el rodaje ha iniciado con el objetivo de cumplir un lanzamiento en 2024.

El director fue el encargado de las adaptaciones cinematográficas (It del 2017 e It Chapter Two de 2019) centradas en Pennywyse inspirado en la novela de Stephen King, con el objetivo de expandir la saga contribuirá con este spin off e incluso se menciona que podría dirigir varios episodios del programa.

De momento se mantienen en secreto muchos aspectos de Welcome to the Derry incluyendo su trama, en que época podría ambientarse y que tan profundo explorará los orígenes de It, lo cierto es que hay muchos aspectos de su pasado antes de su enfrentamiento con el denominado “Club de los Perdedores” liderado por Bill Denbrough que pondría fin a su reinado de terror.

Por el momento la mayor incógnita es si Bill Skarsgård retomará o no su papel de Pennywyse, si es requerido para ser It, lo Deadline si informó es que de momento el reparto principal es conformado por Chris Chalk, Taylour Paige, Jovan Adepo, James Remar en papeles no revelados.