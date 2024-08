Wendy Guevara, en la lista de creadores más Influyente de Rolling Stone

Por segundo año consecutivo, la revista "Rolling Stone" ha publicado su lista de las personalidades más influyentes a nivel mundial, y Wendy Guevara ha sido incluida en el chart de este año.

La influencer mexicana, conocida por su gran impacto en redes sociales, ocupa el puesto número 25 en el ranking de "Los 25 creadores más influyentes" de 2024, convirtiéndose en la única mexicana en la lista.

Según la publicación, la selección de los influencers no se basó en la cantidad de seguidores o patrocinios, sino en la admiración, reacciones y actividad que han generado en las personas a través de sus plataformas digitales.

Rolling Stone ranks Wendy Guevara as the #25 most influential creator of 2024.



"A few years, hundreds of livestreams, and a reality-show win later, Guevara, 31, is now the most sought-after internet celebrity in Latin America."



