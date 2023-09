Will Smith asegura que se ha reivindicado tras bofetada

Will Smith contó cómo sin poner ninguna objeción para hablar del penoso hecho de haber abofeteado a su colega Chris Rock, en la ceremonia de los Premios Óscar, relatando como se sintió después y lo que ha hecho para reivindicarse consigo mismo.

"Fue un día horrible para mí (la mañana posterior), creo que el aspecto crítico es poder funcionar en este mundo, en esta vida, es que tenemos que recuperarnos de los tambaleos. Todos hemos ido por este tipo de tambaleos. Hemos construido algo, una vida, una familia, un trabajo, y lo difícil es decir 'cometí un error', y el proceso de recuperación.

"Perdonarte a ti mismo te hace humano, hay que aceptar que crecemos y nos equivocamos y eso es lo que debemos creer y entender. Es el proceso de la vida, equivocarnos, aceptarlo, continuar"

Compartió el reconocido actor de 54 años.

Este viernes, en el Auditorio Nacional, el protagonista de “En Búsqueda de la Felicidad”, participó en las conferencias “México Siglo XXI Lo Haces Tú, 2023".

Y no escondió para nada, su sentir acerca de continuar luego de aquel hecho que le valió todo tipo de críticas y que la Academia de Cine lo vetara de su ceremonia por una década.

"Tienes que aceptar que puedes caer cómodamente, pero nunca estar solo en lugares cómodos. Quien no te acepte un error, no te merece. Estar en lugares de miedo, son los que te empujan.

"Mi abuela decía que Dios ponía las mejores cosas de la vida en el otro lado del miedo, y la habilidad de anteponerse al miedo, era lo crítico, pero era lo que te llevaba a lo que querías. Algo que te nutre es tener una conversación difícil con un ser querido", reflexionó.

Smith bajó con la audiencia para saludarla, y al final, se tomó varias selfies con ellos y reunió a bastantes de los que estaba en el escenario para él mismo hacerse una foto del recuerdo.

Para sus redes, comentó, luego de que las abandonó por un periodo de tiempo.

"Dejé las redes sociales por un año, apenas regresé, porque sí pueden ser dañinas, internet puede ser brutal y refleja la brutalidad que tenemos en el corazón; y nos expone cómo crecemos y nos expresamos".

Intérprete del éxito Gettin' Jiggy Wit It", y tutor en la música de sus hijos Jaden y Willow, Will Smith instó a los jóvenes a ser maduros y aceptar sus fracasos y sus equivocaciones, y a alejarse de las personas que lo único que hacen es recriminar o decir que no valen nada luego de ello.

"La valentía te lleva a crear, y el miedo te paraliza. Todos venimos a esta vida sin idea de qué crear. Estar confundido es humano, lo mismo que tener miedo.”

“Nunca sabes qué hacer, pero mi experiencia me ha dicho que entre más atemorizado estés, es el área en la que más debes trabajar. En donde no tienes miedo y en donde sí".

Aseguró Will, quien incluso rapeó por unos instantes.

Para reforzar la charla sobre la polémica, Smith reiteró su compromiso consigo mismo de mejorar y aprender a tener una actitud positiva y no quedarse en el papel de víctima.

"Nunca se trata de ser víctima, creo que tiene que ver que las cosas malas que te pasan deben ser aprendizaje. Y se vuelve un problema si te cuentas una historia errónea y con perspectiva de víctima. Si lo usas como argumento para no crecer.

"Tenemos que aprender qué nos sucede y aprender a que las historias del pasado no pongan fealdad en el futuro. Todo es una oportunidad",

Enfatizó el ganador del Óscar por King Richard.

“Debes tener la capacidad de recuperarte de tus errores ….porque en la vida serán muchos” dice Will Smith tras la pregunta de @albertolati sobre lo sucedido en la entrega del Óscar #MSXXI pic.twitter.com/2Wm5bVJNBk — Poncho Muñoz (@PonchoMunoz) September 2, 2023

Will Smith nos recordó en #MSXXI 2023 que cultivar el hábito de enfrentar lo aterrador y aceptar nuestras equivocaciones es clave para el éxito. ¡Trabaja más allá de la búsqueda de la perfección y descubre tu potencial! 💪🌟 pic.twitter.com/b4dOB5onim — Fund Telmex Telcel (@fundaciontelmex) September 2, 2023

Will Smith triunfando en el Auditorio Nacional junto a los Becarios del #MSXXI 2023 🙌🏻🎉 pic.twitter.com/ScpOJXOfdv — Fund Telmex Telcel (@fundaciontelmex) September 2, 2023

Will Smith comparte con jóvenes de Mexico mensajes de superación, redención y aceptación hoy en el @AuditorioNacional para @FundacionTelmex

📹 Juan Carlos García pic.twitter.com/RoDTQiZZ34 — Reforma Gente! (@reformagente) September 1, 2023

Con información de Reforma.