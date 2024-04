Will Smith desata la euforia en Coachella con una actuación sorpresa de 'Men In Black'.

El carismático Will Smith, reconocido actor y músico, volvió a brillar sobre el escenario en el emblemático festival de Coachella. Después de un tiempo alejado de los reflectores, Smith sorprendió a los asistentes al acompañar al talentoso J Balvin en una actuación memorable.

El festival, que ya de por sí era una lluvia de estrellas, se convirtió en un verdadero espectáculo intergaláctico cuando los alienígenas hicieron su aparición durante la presentación del famoso reguetonero colombiano. Fue entonces cuando J Balvin invitó a Will Smith, ganador del Óscar, a unirse a él en el escenario para interpretar el icónico tema "Men In Black".

Mediante la transmisión en vivo del concierto de J Balvin se pudo observar la aparición de Smith en el entarimado, donde lució un traje negro emulando su personaje de Agente J en la película Hombres de Negro (Men In Black).

J Balvin, cómo vas a a sacar a Will Smith de la nada? No me importa que lo haya cancelado Hollywood, recuerdos de la adolescencia desbloqueados. ❤️ pic.twitter.com/nBn0QntIOx