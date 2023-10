Will Smith y Jada Pinkett han estado separados desde 2016

Jada Pinkett y su esposo Will Smith han vivido "vidas completamente separadas" desde 2016, reveló la actriz en una entrevista con Hoda Kotb.

La famosa pareja de Hollywood se casó en 1997 y ha lidiado con separaciones y problemas matrimoniales, pero anteriormente ninguno de los dos había revelado su separación.

Aunque no es una separación legal, Pinkett Smith le indicó a Kotb en un fragmento transmitido este miércoles en el programa "Today" que es esencialmente es “un divorcio sin papeles”.

Will y Jada comparten dos hijos, Willow y Jaden.

Además de un hijo, Trey, del primer matrimonio de Smith.

La noticia sorprendió a muchos, considerando que Pinkett Smith en su serie "Red Table Talk", ella y su esposo abordaron una relación extramatrimonial de parte de la actriz en un episodio de 2020.

Además de la polémica que se generó por el episodio de la bofetada en los Premios de la Academia de 2022. En la ceremonia, Smith subió al escenario y golpeó al presentador Chris Rock después de que el comediante hiciera una broma sobre la situación del cabello de Jada.

Se anticipa que la entrevista completa se transmitirá en un especial de una hora en horario estelar de NBC News el 13 de octubre a las 8 pm horario de Nueva York.

Pinkett Smith tiene un libro de memorias, "Worthy", que se publicará el 17 de octubre, que promete más detalles sobre sus vidas y su relación, así como sobre su educación en Baltimore.

"Cuando llegamos a 2016, estábamos agotados de intentarlo. Creo que ambos estábamos atrapados todavía en nuestra fantasía de lo que pensábamos que debería ser la otra persona".

La artista agregó que, aunque está considerando el divorcio, no ha podido seguir con ello.

"Hice una promesa de que nunca habrá una razón para que nos divorciemos. Intentaremos superar... lo que sea".

En una nueva entrevista con la revista People, Pinkett Smith también mencionó que al inicio pensó que la bofetada que su esposo le proporcionó a Chris Rock era parte de un número cómico.

"Pensé: 'No hay manera de que Will lo golpee'", dijo Jada "No fue hasta que Will empezó a caminar de regreso a su asiento que me di cuenta de que no era una parodia".

Smith se ha disculpado varias veces por el incidente, que le valió una prohibición de 10 años para asistir a los Oscar o cualquier otro evento de la academia.

Jada Pinkett Smith says her and Will Smith have been separated since 2016 👀😳 pic.twitter.com/mb71qUkZiE — Daily Loud (@DailyLoud) October 11, 2023

Jada Pinkett Smith revela que ella y Will Smith han estado separados durante 7 años. pic.twitter.com/KpH5aerBy2 — Indie 505 (@Indie5051) October 11, 2023

Con información de AP