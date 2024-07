Willem Dafoe será el nuevo director artístico de Bienal de Teatro

El actor Willem Dafoe fue nombrado como el nuevo director artístico del Departamento de Teatro de la Bienal de Venecia 2025-2026, anunció la fundación cultural este lunes.

El nombramiento fue deliberado por el Consejo de Administración, liderado por Pietrangelo Buttafuoco, quien consideró que el hecho se trata de un honor para la Bienal.

