Harry y Meghan se mudan porque ella no soporta a Kate

Agencia

LONDRES, Reino Unido.- Se rumorea en el Reino Unido que la tensión entre Meghan Markle y Kate Middleton es la causa de un distanciamiento entre los príncipes Harry y William.

De acuerdo con Infobae, el tabloide The Sun reveló que Harry y Meghan, el duque y la duquesa de Sussex, han decidido que no quieren vivir en el Palacio de Kensington para no estar cerca de William y Kate.

También te puede interesar: Los gastos de la esposa del príncipe Harry se salen de control

Los recién casados se mudarán a Frogmore Cottage, ubicado en los terrenos de Windsor, al oeste de Londres. Un amigo cercano a la pareja ha afirmado que la decisión de mudarse se debe a que existe una ruptura entre los hermanos porque "Kate y Meghan son personas muy diferentes". La fuente agregó: "Realmente no se llevan bien".

Tal y como ha confirmado el Palacio de Kensington, la mudanza tendrá lugar dentro de pocas semanas, mientras se preparan para la llegada de su primer hijo.

La nueva vivienda del príncipe Harry y Meghan Markle cuenta con diez habitaciones y una guardería, así como un gimnasio y una sala para yoga. No obstante, será renovada para acondicionar el edificio a las necesidades de sus nuevos inquilinos.

Este lugar tiene un gran valor sentimental para ellos. Fue allí donde se celebró la recepción posterior a su boda y en el que se realizaron las fotos oficiales de su compromiso.

Los duques de Sussex esperan su primer hijo, que será el séptimo en la línea de sucesión del trono británico, en la primavera de 2019.

Pero los celos, las envidias y los enojos son inevitables en cualquier ámbito de poder. Y nunca faltaron en la casa Windsor. Querer ser siempre protagonista tiene su precio. De hecho, el "huracán Meghan", como fue apodada por los empleados del palacio, también ha ganado antipatías, burlas y comentarios por lo bajo a raíz de ciertas actitudes, exigencias y traspiés.