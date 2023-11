“Wish: el poder de los deseos” es aprobada por la audiencia

Wish: el poder de los deseos llegó a las salas de cine de la mayoría de los mercados de todo el mundo el 23 de noviembre, se trata de la película animada número 62 de Walt Disney Animation Studios, se trata de una de las producciones más anticipadas en este cierre del 2023.

La crítica especializada, los representantes de los medios de Estados Unidos, le dieron en su debut un 62% de aprobación en Rotten Tomatoes.

Sin embargo para estos momentos ya disminuyo el puntaje a 48% por lo que el proyecto ya está catalogado como “podrido” un resultado adverso.

Sin embargo la audiencia le otorgó un 81% de puntaje en el mismo sitio, además en el CinemaScore le concedió una A-, por lo que él publicó la ha valorado mejor.

#TheGrade is in! It's an A- for @DisneyWishMovie.

Did you see the film tonight? Please let us know what you think. We would love to hear from you!https://t.co/5Hsz9bjM92 pic.twitter.com/FTvyhovzSE