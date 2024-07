‘Without Blood’ lleva a Salma Hayek al Festival de Cine de Toronto

El Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF, por sus siglas en inglés) ha revelado su cartel para la 49ª edición, que comenzará el 5 de septiembre.

Entre las películas que tendrán su estreno mundial se encuentra el drama bélico ‘Without Blood’, dirigido por Angelina Jolie y protagonizado por Salma Hayek y Demian Bichir, basado en la novela de Alessandro Baricco.

Deadline dio a conocer que el aclamado director Mike Leigh presentará ‘Hard Truths’, protagonizada por Marianne Jean-Baptiste, marcando su primer largometraje en seis años.

Angelina Jolie’s revenge thriller ‘WITHOUT BLOOD’ will premiere at #TIFF24.



Starring Salma Hayek Pinault and Demián Bichir, it follows a girl who survives a massacre at her farmhouse when one of the attackers leaves her alone – a decision which haunts him his whole life. pic.twitter.com/8ciNPmMesN