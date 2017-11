¡Gal Gadot lo logró! Productor acusado de acoso deja Wonder Woman

Agencia

Ciudad de México.- Gal Gadot, protagonista de "Wonder Woman", ha confirmado que el productor y director Brett Ratner está fuera de la segunda parte de la cinta, lo que calificó como "la cosa correcta por hacer".

En entrevista para el programa Today de la NBC, la actriz israelí explicó que: "Todos saben lo que siento porque no escondo nada", después de que se difundió que la estrella dejaría la producción si el cineasta seguía en el proyecto, informa El Financiero.

Al parecer, lo consiguió. La respuesta de Warner Bros fue el cese del contrato con la productora RatPac Entertainment, fundada por el director de "Rush Hour" y "Red Dragon", en 2006.

Gadot explicó que su negativa a trabajar con Rattner fue debido a las acusaciones de acoso sexual de las que ha sido objeto el productor.

"Se ha escrito mucho sobre mis puntos de vista y la forma en que me siento, y todos saben cómo me siento porque no estoy escondiendo nada. Hay mucha gente involucrada en hacer esta película, y todos se hicieron eco de los mismos sentimientos, todos sabían lo que era correcto hacer", dijo la actriz, quien acudió a Today para promocionar la cinta "Justice League".

El fin de semana pasado, Gal Gadot había amenazado con no participar en la segunda parte de la princesa amazona si Ratner continuaba en ella.

"Gadot, quien rechazó ir a una cena en honor a Ratner en la que le iba a entregar un premio, está tomando una fuerte postura en cuanto al acoso y abuso sexual en Hollywood, y no quiere que el éxito de la franquicia de Wonder "Woman beneficie" a un hombre de mala conducta sexual", señaló Page Six.