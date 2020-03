Covid-19 “infecta” el estreno de "Wonder Woman 1984"

México.- La directora de cine estadounidense Patty Jenkings, anunció por medio de sus redes sociales que el estreno de la película Wonder Woman 1984, protagonizada por Gal Gadot, se pospone hasta el próximo 14 de agosto, debido al cierre de cines por pandemia del Covid-19.

"Hicimos ‘Wonder Woman 1984’ para la pantalla grande y yo creo en el poder del cine. En estos tiempos terribles, cuando los dueños de los cines están luchando como tantos otros, estamos emocionados de reprogramar la película al 14 de agosto en un cine cerca de ti, y orar por mejores tiempos para todos para ese entonces", expresó.

We made Wonder Woman 1984 for the big screen and I believe in the power of cinema. In these terrible times, when theater owners are struggling as so many are, we are excited to re-date our film to August 14th 2020 in a theater near you, and pray for better times for all by then pic.twitter.com/85ykQ8x6NE